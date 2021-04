В Лос-Анджелесе объявили победителей премии Оскар: список лучших фильмов и актеров года

В Лос-Анджелесе объявили победителей престижной кинопремии Оскар-2021. Об этом сообщается на сайте премии.

Лучшим фильмом года стала картина "Земля кочевников" (Nomadland). Фильм основан на одноименном романе Джессики Бурдер и рассказывает историю пожилой женщины, которая после потери работы оставила все и начала кочевать в фургончике по пустыням на западе США.

Создатель фильма Хлоя Чжао выиграла Оскар как лучший режиссер года. А исполнившая в "Земле кочевников" главную роль Фрэнсис Макдорманд стала лучшей актрисой.

Лучшим актером признан Энтони Хопкинс за его роль в фильме "Отец" (Father). Он сыграл пожилого аристократа, от которого съезжает дочь и выбирает ему сиделку. Для Хопкинса это – второй Оскар в номинации лучший актер. Первый он получил в 1992 году за роль Ганнибала Лектера в фильме "Молчание ягнят" (The Silence of the Lambs).

Также Оскар выиграли:

Лучший актер второго плана – Даниэль Калуя, фильм "Иуда и черный мессия" (Judas and the Black Messiah)

Лучшая актриса второго плана – Юн Ю Чжун, "Минари" (Minari)

Лучший анимационный фильм – "Душа" (Soul)

Лучий международный фильм – "Еще по одной" (Another round)

Лучший документальный фильм – "Мой учитель-осьминог" (My Octopus teacher)

Лучшие визуальные эффекты – "Тенет" (Tenet)

Лучшая работа постановщика – "Манк" (Mank)

Лучшая работа оператора – "Манк" (Mank)

Лучший монтаж – "Звук металла" (Sound of metal)

Лучший звук – "Звук металла" (Sound of metal)

Лучшая музыка к фильму – "Душа" (Soul)

Лучшие костюмы – "Ма Рейни: мать блюза" (Ma Rainey's Black Bottom)

Лучший гримм и прически – "Ма Рейни: мать блюза" (Ma Rainey's Black Bottom)

Посмотреть полный список номинатов и победителей премии Оскар можно посмотреть по ссылке.

Украину выдвигала на Оскар фильм "Атлантида" Валентина Васяновича. Он повествует о событиях 2025 года на непригодном для жизни Донбассе после победы Украины в войне с Россией. "Атлантида" не прошла в короткий список номинантов в категории лучший международный фильм.

В феврале 2020-го южнокорейский фильм "Паразиты" был признан киноакадемиками лучшим фильмом года, а его создатель Пон Чжун Хо получил Оскар за лучшую режиссуру.

На тот момент действующий президент США Дональд Трамп грубо раскритиковал выбор киноакадемиков.

