UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Лос-Анджелесе объявили победителей премии Оскар: список лучших фильмов и актеров года

26.04.2021, 07:36
В Лос-Анджелесе объявили победителей премии Оскар: список лучших фильмов и актеров года - Фото
Энтони Хопкинс в фильме Отец (скрншот видео LionsGateUK, YouTube)

В Лос-Анджелесе объявили победителей престижной кинопремии Оскар-2021. Об этом сообщается на сайте премии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Лучшим фильмом года стала картина "Земля кочевников" (Nomadland). Фильм основан на одноименном романе Джессики Бурдер и рассказывает историю пожилой женщины, которая после потери работы оставила все и начала кочевать в фургончике по пустыням на западе США.

Создатель фильма Хлоя Чжао выиграла Оскар как лучший режиссер года. А исполнившая в "Земле кочевников" главную роль Фрэнсис Макдорманд стала лучшей актрисой.

Лучшим актером признан Энтони Хопкинс за его роль в фильме "Отец" (Father). Он сыграл пожилого аристократа, от которого съезжает дочь и выбирает ему сиделку. Для Хопкинса это – второй Оскар в номинации лучший актер. Первый он получил в 1992 году за роль Ганнибала Лектера в фильме "Молчание ягнят" (The Silence of the Lambs). 

Также Оскар выиграли:

Лучший актер второго плана – Даниэль Калуя, фильм "Иуда и черный мессия" (Judas and the Black Messiah)

Лучшая актриса второго плана – Юн Ю Чжун, "Минари" (Minari)

Лучший анимационный фильм – "Душа" (Soul)

Лучий международный фильм – "Еще по одной" (Another round)

Лучший документальный фильм – "Мой учитель-осьминог" (My Octopus teacher)

Лучшие визуальные эффекты – "Тенет" (Tenet)

Лучшая работа постановщика – "Манк" (Mank)

Лучшая работа оператора – "Манк" (Mank)

Лучший монтаж – "Звук металла" (Sound of metal)

Лучший звук – "Звук металла" (Sound of metal)

Лучшая музыка к фильму – "Душа" (Soul)

Лучшие костюмы – "Ма Рейни: мать блюза" (Ma Rainey's Black Bottom)

Лучший гримм и прически – "Ма Рейни: мать блюза" (Ma Rainey's Black Bottom)

Посмотреть полный список номинатов и победителей премии Оскар можно посмотреть по ссылке.

Украину выдвигала на Оскар фильм "Атлантида" Валентина Васяновича. Он повествует о событиях 2025 года на непригодном для жизни Донбассе после победы Украины в войне с Россией. "Атлантида" не прошла в короткий список номинантов в категории лучший международный фильм.

Читайте также: Оскар. Фильм от Беларуси дисквалифицировали с конкурса – Variety

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
оскар лучший фильм победители Энтони Хопкинс земля кочевников Фрэнсис Макдорманд
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 