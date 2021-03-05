В Медзакупках уточнили сроки поставки вакцины Sinovac и рассказали подробности договора
В ГП Медзакупки уточнили информацию по поводу поставок вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech, а также рассказали об условиях, которые были предусмотрены в договоре на закупку препарата. Публикация об этом появилась в Facebook Медзакупок.
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О сроках поставки
Как утверждают в Медзакупках, в договоре указано, что китайская сторона обязалась поставить в Украину 700 000 единиц не позднее, чем через 30 дней после регистрации вакцины. В Китае ее зарегистрировали 5 февраля, а значит первая партия должна быть передана и принята Украиной не позднее 7 марта 2021 года.
О соответствии требованиям
Помимо иных документов, поставщик должен предоставить заказчику свидетельство о регистрации продукции в Украине не позднее, чем за три рабочих дня до момента фактической поставки. Как отметили в Медзакупках, сейчас им известно о рассмотрении обращения по поводу регистрации вакцины от Sinovac, но итогового решения принято пока не было.
О показателях эффективности
По условиям договора установленный показатель эффективности препарата должен составлять не менее 70% снижения заболеваемости в исследуемой группе в сравнении с контрольной группой, что должно быть подтверждено в плацебо-контролируемом клиническом испытании.
О документах
В Медзакупках подчеркнули, что для приемки товара поставщик должен предоставить полный пакет документов, а также данные об эффективности вакцины. На сегодняшний день указанные документы предоставлены не были, отметили в компании.
- В конце декабря 2020 года Украина в лице Медзакупок подписала контракт на 1,9 млн доз с китайской компанией Sinovac. Поставки должны были осуществляться через Лекхим.
- 9 февраля Лекхим попросил отсрочить дату первой поставки до апреля – не успевали получить экспортную лицензию и хотели внести изменения в договор.
- 4 марта в Лекхим заявили, что первую партию вакцины от Sinovac должны поставить в Украину до 15 марта.
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