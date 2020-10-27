В Минобразования сообщили, как будут работать школы после каникул

В Минобразования говорят, что на самоизоляции находятся ученики 2160 классов

Решение об организации работы школ после каникул будет решаться руководителями учебных заведений в каждом случае отдельно. Это касается школ, в которых находятся избирательные участки. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки, передает РБК-Украина.

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"Относительно принятия решения об организации обучения после 30 октября, то здесь не может быть однозначного ответа, поскольку в зависимости от эпидемической ситуации в регионе (административно-территориальной единицы) будут приниматься и соответствующие решения", – отметили в ведомстве.

По состоянию на 27 октября в Украине на самоизоляции находятся ученики 2160 классов, а в 458 школах образовательный процесс организован с использованием технологий дистанционного обучения.

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября.

13 октября Минздрав рекомендовал школам установить осенние каникулы с 15 по 31 октября.

21 октября и. о. министра образования Сергей Шкарлет сказал, что ученики 1-4 классов вернуться в школы после каникул, 5-12 - в зависимости от эпидемического уровня будут учиться в смешанном или дистанционном форматах.26 октября сообщалось, что школы в красной зоне Киевской области будут переведены на дистанционную форму работы после осенних каникул.

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Арина Толина

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