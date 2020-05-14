В Минздраве объяснили, почему забраковали украинские тесты на коронавирус

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В Киевской лаборатории и Центральной референт-лаборатории при верификации украинских тестов на коронавирус не получили показатели, которые компания-производитель Укргентех указала в инструкциях. Поэтому Центр общественного здоровья Минздрава их забраковал. Об этом рассказал LIGA.net и.о. директора Центра Игорь Кузин.

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По его словам, всего было проведено три проверки тестов, на двух последних присутствовали представители производителя.

Он утверждает, что после первого теста ЦОЗ уведомил производителя о несоответствии – и Укргентех внес "точечные изменения". После второго - производитель выпустил обновленную инструкцию. Однако, по словам Кузина, "чувствительность тестов достигнута, а специфичность еще не дотягивает".

"Мы не можем использовать сейчас эти тесты, пока получили такие результаты. Когда выясним причину несоответствия, сможем продолжить использовать", - сказал Кузин.

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Он также подчеркнул, что верификация "не является вердиктом качества тестов" - это сугубо внутренний процесс, который проводит каждая лаборатория, следит за своим стандартам качества. Если лаборатория видит проблемы - должна сообщить производителю. ЦОЗ же, как центральный орган, сообщает о проблемах и в Гослекслужбу.

Также Кузин сообщил, что арбитром в споре с Укргентехом является Институт эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Громашеского. Их лаборатория должна провести свою проверку и дать свои выводы. Если же результаты Института будут противоречить результатам ЦОЗ, то тесты проверит Всемирная организация здравоохранения.

По его словам, сейчас большинство украинских лабораторий используют остатки тестов, которые приехали из Кореи и Китая как благотворительная помощь. Тесты Укргентеха также используют в некоторых регионах, однако отдельной статистики по этому вопросу нет.

24 апреля замглавы ОП Кирилл Тимошенко сообщил , что получ ено перв 30 апреля в интервью LIGA.net он добавил , что всего заказано два миллиона таких тестов. Тимошенко заверил, что на тесты не потратили государственных средств – и они куплены за деньги благотворительного фонда. ые 200 000 тестов украинского производства, поставка еще 400 000 ожидается в ближайшие недели.

25 апреля министр здравоохранения Максим Степанов сказал на брифинге, что отечественные тесты производит Укргентех.

12 мая издание LB.ua опубликовало письмо ЦОЗ главному санврачу, главе Гослекслужбы и Укргентеху. В нем говорится, что во время проверки оказалось, что чувствительность и специфичность тест-системы не соответствует значению, заявленному производителем, а потому они не считаются верифицированными и не могут использоваться медучреждениями для диагностики COVID-19.



Вчера Укргентех сообщил , что считает, что ЦОЗ "не имел полномочий" проверять их тесты на коронавирус и "сделал это с нарушением процедуры". Производитель подал заявки на проверку тестов в Институт имени Громашевского и в ВОЗ.

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