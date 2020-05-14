В Минздраве объяснили, почему забраковали украинские тесты на коронавирус

В Киевской лаборатории и Центральной референт-лаборатории при верификации украинских тестов на коронавирус не получили показатели, которые компания-производитель Укргентех указала в инструкциях. Поэтому Центр общественного здоровья Минздрава их забраковал. Об этом рассказал LIGA.net и.о. директора Центра Игорь Кузин.
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По его словам, всего было проведено три проверки тестов, на двух последних присутствовали представители производителя.
Он утверждает, что после первого теста ЦОЗ уведомил производителя о несоответствии – и Укргентех внес "точечные изменения". После второго - производитель выпустил обновленную инструкцию. Однако, по словам Кузина, "чувствительность тестов достигнута, а специфичность еще не дотягивает".
"Мы не можем использовать сейчас эти тесты, пока получили такие результаты. Когда выясним причину несоответствия, сможем продолжить использовать", - сказал Кузин.
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Он также подчеркнул, что верификация "не является вердиктом качества тестов" - это сугубо внутренний процесс, который проводит каждая лаборатория, следит за своим стандартам качества. Если лаборатория видит проблемы - должна сообщить производителю. ЦОЗ же, как центральный орган, сообщает о проблемах и в Гослекслужбу.
Также Кузин сообщил, что арбитром в споре с Укргентехом является Институт эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Громашеского. Их лаборатория должна провести свою проверку и дать свои выводы. Если же результаты Института будут противоречить результатам ЦОЗ, то тесты проверит Всемирная организация здравоохранения.
По его словам, сейчас большинство украинских лабораторий используют остатки тестов, которые приехали из Кореи и Китая как благотворительная помощь. Тесты Укргентеха также используют в некоторых регионах, однако отдельной статистики по этому вопросу нет.
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