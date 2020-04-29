В Минздраве разъяснили, почему в протокол лечения COVID-19 добавлен гепарин

После наблюдений за больными в Украине в протокол лечения коронавирусной болезни включены антикоагулянты – вещества, препятствующие свертыванию крови. Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
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Руководителю МОЗ задали вопрос, почему гепарин внесли в список лекарств, которые можно применять при COVID-19.
"Во время коронавирусной болезни мы наблюдаем большое количество тромбоэмболических осложнений: наши специалисты обратили на это внимание и пообщались с коллегами в других странах", – ответил министр.
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Степанов подчеркнул, что включение антикоагулянтов в протоколы "принимают специалисты", и эти препараты входят в протоколы лечения COVID-19 и других стран, в том числе европейских и США.
Наиболее распространенный из них, гепарин, в основном применяют для профилактики и терапии закупорки кровеносных сосудов тромбами.
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