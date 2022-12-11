В многоэтажке в Киеве из-за короткого замыкания взорвался гелевый аккумулятор – фото
11.12.2022, 10:36
Фото: ГСЧС Киева
В субботу, 10 декабря, в одной из многоэтажек Киева из-за короткого замыкания взорвался гелиевый аккумулятор. Об этом сообщила пресс-служба столичной ГСЧС.
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Взрыв произошел в переоборудованной под офис квартире на 13 этаже 24-этажного дома на улице Паньковской, 20 в центре города.
В результате взрыва вылетел стеклопакет, повреждена мебель, бытовая техника, а само помещение выгорело. Повреждение также получил припаркованный у дома автомобиль.
Пожар, начавшийся из-за короткого замыкания, удалось быстро потушить. Травмированных и погибших нет.
- 14 ноября в одной из квартир Киева взорвался пауэрбанк.
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