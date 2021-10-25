В ночь на воскресенье Украина переходит на зимнее время

31 октября в 04:00 в Украине часы переведут на час назад. Об этом сказано в постановлении Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

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В последнее воскресенье октября время переводится на час назад.

На летнее время Украина переходит в конце марта.

В 2020 году было предложено отменить перевод часов, так как он влияет на биоритмы и человеческое самочувствие, и оставить зимнее время. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде 9 октября.

Его поддержали в первом чтении в марте 2021 года, но провалили голосование во втором и отправили на доработку.

В октябре 2020 года Европейская комиссия предложила рассмотреть вопрос о возможной отмене перевода часов дважды в год.

18 октября 2021 года спикер Рады Руслан Стефанчук отметил, что нужно вернуться к дискуссии об отмене перевода часов с учетом решений ЕС, где поддерживают эту отмену.

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Виктория Найдёнова

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