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В ночь на воскресенье Украина переходит на зимнее время

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2021, 12:21
В ночь на воскресенье Украина переходит на зимнее время - Фото
Фото: pixabay.com

31 октября в 04:00 в Украине часы переведут на час назад. Об этом сказано в постановлении Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

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В последнее воскресенье октября время переводится на час назад.

На летнее время Украина переходит в конце марта.

В 2020 году было предложено отменить перевод часов, так как он влияет на биоритмы и человеческое самочувствие, и оставить зимнее время. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде 9 октября.

Его поддержали в первом чтении в марте 2021 года, но провалили голосование во втором и отправили на доработку.

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Виктория Найдёнова
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время перевод часов летнее время зимнее время
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