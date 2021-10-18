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Стефанчук об отмене перевода часов: Дискуссия должна быть продолжена

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2021, 16:19
Стефанчук об отмене перевода часов: Дискуссия должна быть продолжена - Фото
Фото: пресс-служба Слуги народа

После перехода Украины на зимнее время стоит вернуться к дискуссии об отмене перевода часов. Такое мнение высказал на брифинге спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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"Мы перешли на летнее время – и голосовать его (законопроект об отмене перевода часов, – ред.) в период летнего времени, мне кажется, нет смысла. Потому что идеология, которая закладывалась в этот законопроект – это сохранить естественное для Украины время 2+, а это зимнее время", – сказал Стефанчук.

По его словам, когда Украина перейдет на зимнее время, дискуссия должна быть поднята с учетом решений ЕС, где, говорит Стефанчук, отмену перевода часов поддерживают. По мнению главы парламента, биоритмы и здоровье украинцев были повреждены, когда в 1981-м в СССР впервые перешли на летнее время.

"Подождем перехода Украины на зимнее время – и тогда продолжим дискуссию по этому вопросу", – резюмировал председатель Рады.

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Владислава Михайленко
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