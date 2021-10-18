В ноябре без "длинных выходных": сколько будем работать и отдыхать в последний месяц осени

В ноябре 2021 года будет "всего" восемь выходных дней – это простые уикенды. Календарь будней/выходных показала газета Бухучет.

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Выходные – 6 и 7, 13 и 14, 20 и 21, а также 27 и 28 ноября.

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Таким образом, в ноябре 2021 будет 22 полноценных рабочих дня.

На ноябрь попадают такие праздники и события:

1 ноября – Международный день вегана

1 ноября – День всех святых у католиков

1 ноября – День рождения ЕС

3 ноября – День инженерных войск

3 ноября – День ракетных войск и артиллерии

4 ноября – День железнодорожника

6 ноября – День Освобождения Киева

6 ноября – Всемирный день мужчин

7 ноября – День работника соцсферы

9 ноября – Дeнь украинской письменности и языка

9 ноября – День работников культуры и мастерoв народного искусства

9 ноября – Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма

10 ноября – Международный день бухгалтера и аудитора

10 ноября – Всемирный день молодежи

10 ноября – Всемирный день науки

12 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией

13 ноября – Международный день слепых

14 ноября – Всемирный день борьбы прoтив диабета

14 ноября – День виноградаря и винодела Украины

16 ноября – Международный день терпимости

16 ноября – День работникoв радио, телевидения и связи

17 ноября – Международный день студентов

17 ноября – Всемирный день борьбы прoтив хронической обструктивной болезни легких

18 ноября – День сержанта ВСУ

18 ноября – Международный день отказа от курения

19 ноября – День работников гидрометеорологической службы

19 ноября – Международный мужской день

19 ноября – Всемирный день туалета

20 ноября – Всемирный день ребенка

20 ноября – День индустриализации Африки

21 ноября – День работников с/х

21 ноября – Всемирный день приветствий

21 ноября – Всемирный день рыболовства

21 ноября – День десантно-штурмовых войск ВСУ

21 ноября – Всемирный день телевидения

25 ноября – Международный день борьбы зa ликвидацию насилия против женщин

26 ноября – День без покупок

26 ноября – Черная пятница

27 ноября – День памяти жертв голодоморов

28 ноября – День работника финмониторинга

28 ноября – Ханука

28 ноября – День матери

30 ноября – День домашних животных

30 ноября – Международный день защиты информации





Работа в выходные: в Госслужбе занятости разъяснили нюансы трудовых прав.

Ранее в Раде предложили запретить перенос рабочих и выходных дней, назвав это "типично советской традицией".

Евгений Пилипенко

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