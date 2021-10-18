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В ноябре без "длинных выходных": сколько будем работать и отдыхать в последний месяц осени

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2021, 14:19
В ноябре без
Фото: pixabay.com

В ноябре 2021 года будет "всего" восемь выходных дней – это простые уикенды. Календарь будней/выходных показала газета Бухучет.

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Выходные – 6 и 7, 13 и 14, 20 и 21, а также 27 и 28 ноября.

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Таким образом, в ноябре 2021 будет 22 полноценных рабочих дня.

На ноябрь попадают такие праздники и события:

1 ноября – Международный день вегана
1 ноября – День всех святых у католиков
1 ноября – День рождения ЕС
3 ноября – День инженерных войск
3 ноября – День ракетных войск и артиллерии
4 ноября – День железнодорожника
6 ноября – День Освобождения Киева
6 ноября – Всемирный день мужчин
7 ноября – День работника соцсферы
9 ноября – Дeнь украинской письменности и языка
9 ноября – День работников культуры и мастерoв народного искусства
9 ноября – Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма
10 ноября – Международный день бухгалтера и аудитора
10 ноября – Всемирный день молодежи
10 ноября – Всемирный день науки
12 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией
13 ноября – Международный день слепых
14 ноября – Всемирный день борьбы прoтив диабета
14 ноября – День виноградаря и винодела Украины
16 ноября – Международный день терпимости
16 ноября – День работникoв радио, телевидения и связи
17 ноября – Международный день студентов
17 ноября – Всемирный день борьбы прoтив хронической обструктивной болезни легких
18 ноября – День сержанта ВСУ
18 ноября – Международный день отказа от курения
19 ноября – День работников гидрометеорологической службы
19 ноября – Международный мужской день
19 ноября – Всемирный день туалета
20 ноября – Всемирный день ребенка
20 ноября – День индустриализации Африки
21 ноября – День работников с/х
21 ноября – Всемирный день приветствий
21 ноября – Всемирный день рыболовства
21 ноября – День десантно-штурмовых войск ВСУ
21 ноября – Всемирный день телевидения
25 ноября – Международный день борьбы зa ликвидацию насилия против женщин
26 ноября – День без покупок
26 ноября – Черная пятница
27 ноября – День памяти жертв голодоморов
28 ноября – День работника финмониторинга
28 ноября – Ханука
28 ноября – День матери
30 ноября – День домашних животных
30 ноября – Международный день защиты информации

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Евгений Пилипенко
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работа выходные отдых уикенд ноябрь будни
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