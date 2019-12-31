В новогоднюю ночь - мокрый снег и гололедица

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В новогоднюю ночь на большей территории Украины будет идти мокрый снег, небольшой мороз, гололедица, только на юге без существенных осадков. Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Facebook.

Днем 31 декабря дня мокрый снег, местами с дождем, выпадет на Волыни, в Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории - без существенных осадков.

Также днем ​​31 декабря и ночью 1 января - небольшой и снег, местами переходящий в дождь. 1 января облачно, в центре, на востоке и юге - с небольшими осадками. Днем 1 января сухо будет на севере и западе, а на Волыни возможно солнце.

31 декабря и 1 января в Украине ожидается усиление северо-западного ветра до сильного.

В Киеве 31 декабря утром и в первой половине дня - без существенных осадков, во вторник начнется мокрый снег, местами с дождем. В новогоднюю ночь снег в Киеве усилится и из-за потепления может переходить в дождь. Днем 1 января осадки прекратятся.

Температура воздуха в столице ближайшей ночью -1...-3 градуса, завтра днем ​​потеплеет до +1...+ 3 градусов. В ночь на 1 января и в течение дня среды ожидается около от -1 до +2. 31 декабря и 1 января в Киеве - сильный ветер.