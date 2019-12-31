Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В новогоднюю ночь - мокрый снег и гололедица

В новогоднюю ночь - мокрый снег и гололедица - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
31.12.2019, 07:28

31 декабря и 1 января ожидается усиление северо-западного ветра до сильного

В новогоднюю ночь на большей территории Украины будет идти мокрый снег, небольшой мороз, гололедица, только на юге без существенных осадков. Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Facebook.

Днем 31 декабря дня мокрый снег, местами с дождем, выпадет на Волыни, в Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории - без существенных осадков.

Также днем ​​31 декабря и ночью 1 января - небольшой и снег, местами переходящий в дождь. 1 января облачно, в центре, на востоке и юге - с небольшими осадками. Днем 1 января сухо будет на севере и западе, а на Волыни возможно солнце.

31 декабря и 1 января в Украине ожидается усиление северо-западного ветра до сильного. 

Фото: Гидрометцентр

В Киеве 31 декабря утром и в первой половине дня - без существенных осадков, во вторник начнется мокрый снег, местами с дождем. В новогоднюю ночь снег в Киеве усилится и из-за потепления может переходить в дождь. Днем 1 января осадки прекратятся.

Температура воздуха в столице ближайшей ночью -1...-3 градуса, завтра днем ​​потеплеет до +1...+ 3 градусов. В ночь на 1 января и в течение дня среды ожидается около от -1 до +2. 31 декабря и 1 января в Киеве - сильный ветер.

Напишите нам
гололедица мокрый снег Наталья Диденко погода
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 