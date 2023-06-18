В Одессе после подрыва Каховской ГЭС позеленело море: пляжи признали непригодными

Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Одессы признала пляжи Одессы непригодными для купания в связи с существенным ухудшением состояния воды и опасностью для здоровья людей. Об этом сообщается в Telegram-канале городских властей.

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С середины недели в Интернете появилось большое количество фотографий зеленой воды в море возле Одессы. Это связано с "цветением" водорослей – в воде массово размножились цианобактерии.

Они появились после того, как температура воды повысилась до 19⁰С и одновременно снизилась соленость воды до 4,3 – 5,1‰, сообщил Украинский научный центр экологии моря.

Пресноводные сине-зеленые водоросли постоянно попадают в Одесский залив с водами Днепро-Бугского лимана и были обнаружены еще за месяц до подрыва россиянами плотины.

Раньше они не составляли проблемы, но из-за подрыва Каховской ГЭС в морской воде вблизи Одессы уменьшилась соленость воды. Кроме того, паводковые потоки принесли на побережье загрязненную воду с мебелью, трупами животных, растительными остатками, мусором, техникой и даже целыми строениями.

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего затопило десятки населенных пунктов, часть из которых находятся на временно оккупированной территории.

15 июня Европарламент признал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением России.

16 июня газета New York Times заявила, что дамба Каховской ГЭС была уничтожена взрывом изнутри – взрывчатку заложили в тоннель в основе конструкции.

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