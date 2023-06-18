В Одессе после подрыва Каховской ГЭС позеленело море: пляжи признали непригодными
Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Одессы признала пляжи Одессы непригодными для купания в связи с существенным ухудшением состояния воды и опасностью для здоровья людей. Об этом сообщается в Telegram-канале городских властей.
С середины недели в Интернете появилось большое количество фотографий зеленой воды в море возле Одессы. Это связано с "цветением" водорослей – в воде массово размножились цианобактерии.
Они появились после того, как температура воды повысилась до 19⁰С и одновременно снизилась соленость воды до 4,3 – 5,1‰, сообщил Украинский научный центр экологии моря.
Пресноводные сине-зеленые водоросли постоянно попадают в Одесский залив с водами Днепро-Бугского лимана и были обнаружены еще за месяц до подрыва россиянами плотины.
Раньше они не составляли проблемы, но из-за подрыва Каховской ГЭС в морской воде вблизи Одессы уменьшилась соленость воды. Кроме того, паводковые потоки принесли на побережье загрязненную воду с мебелью, трупами животных, растительными остатками, мусором, техникой и даже целыми строениями.
- 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего затопило десятки населенных пунктов, часть из которых находятся на временно оккупированной территории.
- 15 июня Европарламент признал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением России.
- 16 июня газета New York Times заявила, что дамба Каховской ГЭС была уничтожена взрывом изнутри – взрывчатку заложили в тоннель в основе конструкции.
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