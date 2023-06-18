В Одесі після підриву Каховської ГЕС позеленіло море: пляжі визнали непридатними
Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Одеси визнала пляжі Одеси непридатними для купання через суттєве погіршення стану води й небезпеку для здоров'я людей. Про це повідомляється в Telegram-каналі міської влади.
З середини тижня в Інтернеті з'явилася велика кількість фотографій зеленої води в морі біля Одеси. Це пов'язано з "цвітінням" водоростей – у воді масово розмножилися ціанобактерії.
Вони з’явилися після того, як температура води підвищилась до 19⁰С і водночас знизилась солоність води до 4,3 – 5,1 ‰, повідомив Український науковий центр екології моря.
Прісноводні синьо-зелені водорості постійно потрапляють в Одеську затоку з водами Дніпро-Бузького лиману й були виявлені ще за місяць до підриву росіянами греблі.
Раніше вони не становили проблеми, але через підрив Каховської ГЕС у морській воді поблизу Одеси зменшилася солоність води. Крім того, повеневі потоки принесли на узбережжя забруднену воду з меблями, трупами тварин, рослинними рештками, сміттям, технікою та навіть цілими будівлями.
- 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило десятки населених пунктів, частина з яких розташована на тимчасово окупованій території.
- 15 червня Європарламент визнав руйнування Каховської ГЕС воєнним злочином Росії.
- 16 червня газета New York Times заявила, що гребля Каховської ГЕС була знищена вибухом зсередини – вибухівку заклали у тунель в основі конструкції.
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