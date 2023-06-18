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В Одесі після підриву Каховської ГЕС позеленіло море: пляжі визнали непридатними

Этот материал также доступен на русском
18.06.2023, 09:43
В Одесі після підриву Каховської ГЕС позеленіло море: пляжі визнали непридатними - Фото
Фото: Ольга Галайко / УкрНЦЕМ

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Одеси визнала пляжі Одеси непридатними для купання через суттєве погіршення стану води й небезпеку для здоров'я людей. Про це повідомляється в Telegram-каналі міської влади.

З середини тижня в Інтернеті з'явилася велика кількість фотографій зеленої води в морі біля Одеси. Це пов'язано з "цвітінням" водоростей – у воді масово розмножилися ціанобактерії.

Вони з’явилися після того, як температура води підвищилась до 19⁰С і водночас знизилась солоність води до 4,3 – 5,1 ‰, повідомив Український науковий центр екології моря.

Прісноводні синьо-зелені водорості постійно потрапляють в Одеську затоку з водами Дніпро-Бузького лиману й були виявлені ще за місяць до підриву росіянами греблі.

Раніше вони не становили проблеми, але через підрив Каховської ГЕС у морській воді поблизу Одеси зменшилася солоність води. Крім того, повеневі потоки принесли на узбережжя забруднену воду з меблями, трупами тварин, рослинними рештками, сміттям, технікою та навіть цілими будівлями.

  • 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило десятки населених пунктів, частина з яких розташована на тимчасово окупованій території.

Читайте також: "Росіяни стріляли по човнах". Що відбувається на окупованій частині Херсонської області

Андрій Водяний
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одесакаховська гес
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