В Одесі після підриву Каховської ГЕС позеленіло море: пляжі визнали непридатними

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Одеси визнала пляжі Одеси непридатними для купання через суттєве погіршення стану води й небезпеку для здоров'я людей. Про це повідомляється в Telegram-каналі міської влади.

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З середини тижня в Інтернеті з'явилася велика кількість фотографій зеленої води в морі біля Одеси. Це пов'язано з "цвітінням" водоростей – у воді масово розмножилися ціанобактерії.

Вони з’явилися після того, як температура води підвищилась до 19⁰С і водночас знизилась солоність води до 4,3 – 5,1 ‰, повідомив Український науковий центр екології моря.

Прісноводні синьо-зелені водорості постійно потрапляють в Одеську затоку з водами Дніпро-Бузького лиману й були виявлені ще за місяць до підриву росіянами греблі.

Раніше вони не становили проблеми, але через підрив Каховської ГЕС у морській воді поблизу Одеси зменшилася солоність води. Крім того, повеневі потоки принесли на узбережжя забруднену воду з меблями, трупами тварин, рослинними рештками, сміттям, технікою та навіть цілими будівлями.

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило десятки населених пунктів, частина з яких розташована на тимчасово окупованій території.

15 червня Європарламент визнав руйнування Каховської ГЕС воєнним злочином Росії.

16 червня газета New York Times заявила, що гребля Каховської ГЕС була знищена вибухом зсередини – вибухівку заклали у тунель в основі конструкції.

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