В оккупированном Симферополе подачу воды сокращают до четырех часов в день – росСМИ

В Симферополе по будням воду будут подавать два часа утром и два часа вечером, в пятницу и на выходных – четыре часа вечером

С 17 ноября в оккупированном Симферополе ужесточают график подачи воды из-за критической ситуации с наполнением водохранилищ. Об этом сообщает российское издание Коммерсант.

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Со вторника по четверг воду включат с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00, с пятницы по воскресенье – с 18:00 до 22:00. В течение недели будет определен новый график.

Коммерсант отмечает, что по прогнозам графики подачи воды в Крыму могут сохранятся до декабря 2021 года.

Из-за сильного обмеления Симферопольского водохранилища власти оккупированного Крыма не могут брать больше 34 000 кубометров воды в сутки.

24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Крыма стартовал первый этап ограничения подачи воды. Через неделю — воду стали подавать почасово.

7 сентября начался третий этап ограничений — потребление воды снизилось со 160 000 до 100 000 кубов в сутки.

Позиция Украины – проблемы с водоснабжением в Крыму возникли из-за милитаризации полуострова оккупантами.

Денис Юдин

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