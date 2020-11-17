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В оккупированном Симферополе подачу воды сокращают до четырех часов в день – росСМИ

17.11.2020, 07:24
В оккупированном Симферополе подачу воды сокращают до четырех часов в день – росСМИ - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

В Симферополе по будням воду будут подавать два часа утром и два часа вечером, в пятницу и на выходных – четыре часа вечером

С 17 ноября в оккупированном Симферополе ужесточают график подачи воды из-за критической ситуации с наполнением водохранилищ. Об этом сообщает российское издание Коммерсант.

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Со вторника по четверг воду включат с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00, с пятницы по воскресенье – с 18:00 до 22:00. В течение недели будет определен новый график.

Коммерсант отмечает, что по прогнозам графики подачи воды в Крыму могут сохранятся до декабря 2021 года.

Денис Юдин
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