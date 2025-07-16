В России разбился вертолет Ми-8 с пятью членами экипажа. Его искали два дня – видео

Вертолет Ми-8 (Иллюстративное фото: ресурсы оккупантов)

Российский вертолет Ми-8, который пропал 14 июля, найден разбитым в Хабаровском крае. Предварительно, пять человек, которые были на борту, погибли, сообщают российские правоохранители.

Поиски вертолета длились два дня, и 16 июля утром Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что его обломки найдены в 122 км от поселка Охотск. По предварительным данным, судно врезалось в холм, загорелось и разбилось.

Иллюстрация: российская прокуратура

Отмечается, что вертолет вылетел из Охотска в Магадан 14 июля, однако экипаж не вышел на связь в установленное время. В тот же день на его поиски отправили самолет Ан-26 из Магадана и вертолет Ми-8 из Охотска, но операцию приостановили из-за плохой погоды.

Приземление в местности обнаружения обломков вертолета невозможно.

В МЧС России заявили, что в авиакатастрофе никто не выжил, а Следственный комитет уведомил, что, предварительно, найдены пять тел рядом с местом падения Ми-8.

Магаданская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов, а также об аэронавигационном обеспечении полетов. Также будет проведена проверка компании ООО АПК "Взлет", которой принадлежал вертолет.