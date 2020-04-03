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В САП завершили досудебное следствие по делу Гримчака. Ему грозит до 12 лет

В САП завершили досудебное следствие по делу Гримчака. Ему грозит до 12 лет - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
03.04.2020, 17:08

Прокурорами было принято решение о завершении досудебного расследования по делу бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование по делу бывшего заместителя по делам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака. Об этом написала в Facebook САП.

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По версии следствия, Гримчак за $100 000 пообещал представителю частной компании решить в суде вопрос по взысканию долга с другой фирмы, повлияв на вынесение решения через экс-заместителя Генерального прокурора.

Впоследствии сумма была уменьшена до $ 80 000, из которых $50 000 замминистра якобы получил в качестве первого транша.

Также, по данным Национального антикоррупционного бюро, Гримчак якобы взялся помочь этому же представителю решить другой вопрос его компании - обеспечить согласование проектной документации на проведение строительных работ в Киеве за $1 млн. Замминистра и его "помощник" были задержаны в момент получения части денежных средств в размере $480 тыс.

В августе 2019 года Гримчаку сообщили о подозрении в мошенничестве и арестовали. 

Схема по делу Гримчака: пресс-центр НАБУ

Детективы НАБУ открыли подозреваемым материалы дела перед отправкой обвинительного акта в суд. Действия обоих подозреваемых квалифицированы по ч. 4  ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 и 4 ст. 369 (действия, связанные с предоставлением неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.

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Дарья Мостовая
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