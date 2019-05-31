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31.05.2019, 14:58

В США создали шлем для космонавтов, как у Железного человека

В США создали шлем для космонавтов, как у Железного человека - Фото
Скриншот из видеозаписи

Шлем соединен с перчаткой и позволяет быстро оценить состояние здоровья

Американская компания Hypergiant Industries создала шлем для космонавтов в стиле героя научно-фантастического фильма Железного человека. Об этом сообщает портал futurism

Гендиректор компании Бен Ламм заявил, что изобретение улучшит безопасность космонавтов. С помощью нового шлема они смогут быстро оценивать состояние своего здоровья и собирать информацию о ситуации.

Шлем будет соединен с перчаткой. Ее дисплей будет показывать данные о жизненно важных органах, аварийных оповещениях, информацию о миссии.

Ранее аэрокосмическое управление США приглашало всех желающих "посетить" Марс. Можно было записать свое имя на микрочип и отправить его через сотни миллионов километров космической пустоты.

Смотрите также: В США напечатали футуристическое жилье для марсиан: фото и видео

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Теги: железный человек, космонавты, шлем
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