В США создали шлем для космонавтов, как у Железного человека

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Американская компания Hypergiant Industries создала шлем для космонавтов в стиле героя научно-фантастического фильма Железного человека. Об этом сообщает портал futurism.

Гендиректор компании Бен Ламм заявил, что изобретение улучшит безопасность космонавтов. С помощью нового шлема они смогут быстро оценивать состояние своего здоровья и собирать информацию о ситуации.

Шлем будет соединен с перчаткой. Ее дисплей будет показывать данные о жизненно важных органах, аварийных оповещениях, информацию о миссии.

Ранее аэрокосмическое управление США приглашало всех желающих "посетить" Марс. Можно было записать свое имя на микрочип и отправить его через сотни миллионов километров космической пустоты.

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