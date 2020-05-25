В суде оспорен приказ Минздрава, которым COVID-19 был признан опасной инфекцией

В суде оспорили приказ Министерства здравоохранения, которым заболевание COVID-19 было включено в перечень опасных инфекций. Окружной административный суд Киева открыл производство по иску, сообщает пресс-служба суда.
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Иск подан жителем Одессы. Помимо отмены приказа, истец требует у Минздрава предоставить документы, на основании которых он был издан.
ОАСК назначил подготовительное заседание по иску на 6 июня.
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