В Сумах из-за атаки дронов погибла женщина, в области произошло обесточивание – фото
Россия днем 22 июля ударила по Сумам дронами. Погибла женщина, в регионе произошло отключение света, сообщили спасатели и власти.
Как отметил городской голова Сум Артем Кобзарь, около 15:00 оккупанты ударили по объекту социальной сферы. В результате атаки погибла 72-летняя женщина.
По данным спасателей, из-за вражеского удара повреждены многоэтажные жилые дома, административные и нежилые здания, а также автомобили. Есть также травмированные жители, на местах работают специалисты.
Как сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров, в результате одного из вражеских ударов по территории области обесточена часть потребителей.
Некоторые медицинские учреждения работают на резервном питании.
"Специалисты уже восстанавливают электроснабжение. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет", – отметил он.
- Россия атаковала Сумы и область вечером 21 июля. Предварительно, пострадали более 10 человек, в том числе пятилетний мальчик.
- В ночь на 22 июля россияне атаковали Краматорск и убили 10-летнего ребенка. Враг сбросил на город "ФАБ-250".
Комментарии (0)