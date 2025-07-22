В Сумах из-за атаки дронов погибла женщина, в области произошло обесточивание – фото

Атака по Сумской области (Фото: ГСЧС)

Россия днем 22 июля ударила по Сумам дронами. Погибла женщина, в регионе произошло отключение света, сообщили спасатели и власти.

Как отметил городской голова Сум Артем Кобзарь, около 15:00 оккупанты ударили по объекту социальной сферы. В результате атаки погибла 72-летняя женщина.

По данным спасателей, из-за вражеского удара повреждены многоэтажные жилые дома, административные и нежилые здания, а также автомобили. Есть также травмированные жители, на местах работают специалисты.

Как сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров, в результате одного из вражеских ударов по территории области обесточена часть потребителей.

Некоторые медицинские учреждения работают на резервном питании.

"Специалисты уже восстанавливают электроснабжение. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет", – отметил он.

Фото: ГСЧС

Фото: Сумской городской совет

Фото: Сумской городской совет