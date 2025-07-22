У Сумах через атаку дронів загинула жінка, в області сталося знеструмлення – фото

Через знеструмлення деякі лікарні вимушені працювати на резервному живленні

Атака по Сумській області (Фото: ДСНС)

Росія вдень 22 липня вдарила по Сумах дронами. Загинула жінка, в регіоні сталося відключення світла, повідомили рятувальники та влада.

Як зазначив міський голова Сум Артем Кобзар, близько 15:00 окупанти вдарили по об’єкту соціальної сфери. Унаслідок атаки загинула 72- річна жінка.

За даними рятувальників, через ворожий удар пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, адміністративні й нежитлові будівлі, а також автомобілі. Є також травмовані мешканці, на місцях працюють фахівці.

Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров, унаслідок одного з ворожих ударів по території області знеструмлено частину споживачів.

Деякі медичні заклади працюють на резервному живленні.

"Фахівці вже відновлюють електропостачання. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути людям світло", – зазначив він.

Фото: ДСНС

Фото: Сумська міська рада

Фото: Сумська міська рада