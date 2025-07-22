У Сумах через атаку дронів загинула жінка, в області сталося знеструмлення – фото
Росія вдень 22 липня вдарила по Сумах дронами. Загинула жінка, в регіоні сталося відключення світла, повідомили рятувальники та влада.
Як зазначив міський голова Сум Артем Кобзар, близько 15:00 окупанти вдарили по об’єкту соціальної сфери. Унаслідок атаки загинула 72- річна жінка.
За даними рятувальників, через ворожий удар пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, адміністративні й нежитлові будівлі, а також автомобілі. Є також травмовані мешканці, на місцях працюють фахівці.
Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров, унаслідок одного з ворожих ударів по території області знеструмлено частину споживачів.
Деякі медичні заклади працюють на резервному живленні.
"Фахівці вже відновлюють електропостачання. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути людям світло", – зазначив він.
- Росія атакувала Суми та область ввечері 21 липня. Попередньо, постраждали понад 10 людей, зокрема п'ятирічний хлопчик.
- У ніч проти 22 липня росіяни атакували Краматорськ і вбили 10-річну дитину. Ворог скинув на місто "ФАБ-250".
Коментарі (0)