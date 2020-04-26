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В Украине 1676 медиков заразились коронавирусом - министр здравоохранения

В Украине 1676 медиков заразились коронавирусом - министр здравоохранения - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)
26.04.2020, 10:56

Больше всего заразившихся коронавирусом медиков - в Черновицкой, Тернопольской и Ровенской областях, всего в стране - 1676

В Украине 1676 медиков заболели COVID-19, за последние сутки инфекция выявлена у 101 медицинского сотрудника. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов сегодня, 26 апреля, на брифинге.

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Наибольшее количество медиков заболели в Черновицкой, Тернопольской и Ровенской областях.

Большое число заразившихся медиков в Черновицкой области Степанов связал с тем, что там наибольшее количество заболевших и область была первой, где произошла вспышка инфекции.

  • Вчера в Днепропетровской области вспышка коронавируса была выявлена в двух реабилитационных центрах.
  • В Одесской области - вспышка COVID-19 среди медиков в Подольской районной больнице.

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Денис Юдин
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