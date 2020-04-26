В Украине 1676 медиков заразились коронавирусом - министр здравоохранения

В Украине 1676 медиков заболели COVID-19, за последние сутки инфекция выявлена у 101 медицинского сотрудника. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов сегодня, 26 апреля, на брифинге.
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Наибольшее количество медиков заболели в Черновицкой, Тернопольской и Ровенской областях.
Большое число заразившихся медиков в Черновицкой области Степанов связал с тем, что там наибольшее количество заболевших и область была первой, где произошла вспышка инфекции.
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