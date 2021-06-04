В Украине более 2200 новых заболевших COVID-19: динамика эпидемии в Киеве и областях

Вчера, 3 июня, в Украине выявили 2266 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 2581), больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (566) и Запорожской области (230). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Также в лидерах по заболеваемости коронавирусом находятся Днепропетровская (156), Киевская (145) и Ровенская (105) области.

Во всей Украине за сутки умерли 95 больных COVID-19 (днем ранее – 102), выздоровели – 8291 (9519), были госпитализированы – 963 (1059).

Было сделано 61 321 тест на коронавирус (58 729). Методом ПЦР – 28 696 (26 468), ИФА – 11 858 (11 308), экспресс-тестов – 20 767 (20 953).

Всего за время эпидемии в Украине выявили 2 211 683 заболевших коронавирусом: 51 054 человека умерли, 2 080 382 – выздоровели.

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Динамика эпидемии COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 566 выявленных заболевших за сутки (днем ранее – 529);

Винницкая область – 22 (30);

Волынская – 75 (77);

Днепропетровская – 156 (177);

Донецкая – 79 (120);

Житомирская – 49 (79);

Закарпатская – восемь (48);

Запорожская – 230 (182);

Ивано-Франковская – 26 (57);

Киевская – 145 (143);

Кировоградская – 15 (30);

Луганская – 24 (48);

Львовская – 81 (154);

Николаевская – 79 (65);

Одесская – 79 (50);

Полтавская – 41 (40);

Ровенская – 105 (110);

Сумская – 70 (78);

Тернопольская – 33 (51);

Харьковская – 60 (134);

Херсонская – 64 (92);

Хмельницкая – 51 (79);

Черкасская – 61 (75);

Черновицкая – 54 (53);

Черниговская – 93 (80).

Нет данных с временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

Вчера в Украину прибыло более 700 000 доз вакцины от коронавируса от компании AstraZeneca.

США раздаст 80 млн вакцин, Украина получит одной из первых, сообщили вчера в американском посольстве.

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Марк Сировой

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