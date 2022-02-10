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В Украине более 41 000 новых заболевших COVID-19: динамика по Киеву и областям

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10.02.2022, 08:23
В Украине более 41 000 новых заболевших COVID-19: динамика по Киеву и областям - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 9 февраля, в Украине выявили 41 694 заболевших коронавирусом (днем ранее – 38 257). Больше всего новых больных СOVID-19 – в Одесской области (3918), Киеве (3880), Житомирской (2602), Львовской (2280) и Хмельницкой (2109) областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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По всей Украине вчера умерли 280 инфицированных (днем ранее – 240), выздоровели – 16 628 (17 063), были госпитализированы – 4128 (4385).

Официально сделали 157 551 тест (177 012). Методом ПЦР – 84 520 (85 412), ИФА – 6962 (7738), экспресс-тестов – 66 069 (83 862).

На утро 10 февраля в Украине зафиксировали 4 421 741 заболевшего за все время эпидемии COVID-19: умерли 102 167 инфицированных, выздоровели – 3 729 976.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 3880 заболевших COVID-19 за сутки (днем раньше – 3864);
Винницкая область – 1001 (1000);
Волынская – 1118 (1120);
Днепропетровская – 2420 (2111);
Донецкая – 1545 (1881);
Житомирская – 2602 (1557);
Закарпатская – 928 (978);
Запорожская – 1423 (1431);
Ивано-Франковская – 1441 (750);
Киевская – 1373 (1314);
Кировоградская – 494 (344);
Луганская – 756 (774);
Львовская – 2280 (2161);
Николаевская – 957 (819);
Одесская – 3918 (3587);
Полтавская – 1523 (1454);
Ровенская – 1917 (2006);
Сумская – 1471 (1597);
Тернопольская – 1379 (1011);
Харьковская – 2016 (2293);
Херсонская – 1373 (1012);
Хмельницкая – 2109 (2093);
Черкасская – 1232 (1120);
Черновицкая – 1062 (929);
Черниговская – 1476 (1141).

Нет данных из временно оккупированных частей Крыма и Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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