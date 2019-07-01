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01.07.2019, 12:57

В Украине началась вступительная кампания: что нужно знать

В Украине началась вступительная кампания: что нужно знать - Фото
Иллюстративное фото (LIGA.net)

С сегодняшнего дня абитуриенты могут регистрировать электронные кабинеты на сайте Минобразования

Сегодня, 1 июля, в Украине начинается вступительная кампания в высшие учебные заведения. На сайте Министерства образования и науки началась регистрация электронных кабинетов абитуриентов.

Для регистрации электронного кабинета нужно указать адрес электронной почты, пароль, данные сертификата внешнего независимого оценивания, данные документа о полном общем среднем образовании.

Минобразования также опубликовало требования к формату и размеру фото и документов, которые поступающий должен дополнительно загрузить в электронный кабинет.

Любую информацию в кабинете можно откорректировать до подачи первого заявления. Далее изменить информацию будет невозможно.

16 июня сообщалось, что минимальный проходной балл на уровне 150 остается на специальности "Стоматология”, "Медицина" и "Педиатрия" в этом году. 

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Теги: вступительная кампания, вуз, Министерство образования
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