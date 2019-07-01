В Украине началась вступительная кампания: что нужно знать

Иллюстративное фото (LIGA.net)

Сегодня, 1 июля, в Украине начинается вступительная кампания в высшие учебные заведения. На сайте Министерства образования и науки началась регистрация электронных кабинетов абитуриентов.

Для регистрации электронного кабинета нужно указать адрес электронной почты, пароль, данные сертификата внешнего независимого оценивания, данные документа о полном общем среднем образовании.

Минобразования также опубликовало требования к формату и размеру фото и документов, которые поступающий должен дополнительно загрузить в электронный кабинет.

Любую информацию в кабинете можно откорректировать до подачи первого заявления. Далее изменить информацию будет невозможно.

16 июня сообщалось, что минимальный проходной балл на уровне 150 остается на специальности "Стоматология”, "Медицина" и "Педиатрия" в этом году.