В Украине начинается призыв: где и сколько украинцев отправятся в армию

Больше всего украинцев призовут в Днепропетровской и Харьковской областях, в Киеве в армию планируют отправить 547 человек

С октября в Украине стартует призывная кампания на срочную службу в армию. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Призывная кампания будет длиться в течение октября – декабря. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, которые не имеют права на отсрочку. При этом тех, кому от 18-19 лет будут призывать по желанию (письменному заявлению).

Всего на службу призовут 13 570 украинцев:

- в Вооруженные силы – 7500;

- в Государственную специальную службу транспорта – 600;

- в Нацгвардию – 4970;

- в Госпогранслужбу – 500.

Больше всего человек планируется призвать в Днепропетровской (1265), Харьковской (953) и Одесской (735) областях. В Киеве должны отправить на службу 547 человек.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

В июле Госпогранслужба сообщала, что призывников будет тестировать на антитела к коронавирусу.

Читайте также: В Минцифры предупредили о рассылке фейков призывникам – электронные повестки в ВСУ через приложение Дія рассылаться не будут

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.