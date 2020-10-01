В Украине начинается призыв: где и сколько украинцев отправятся в армию
Больше всего украинцев призовут в Днепропетровской и Харьковской областях, в Киеве в армию планируют отправить 547 человек
С октября в Украине стартует призывная кампания на срочную службу в армию. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров.
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Призывная кампания будет длиться в течение октября – декабря. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, которые не имеют права на отсрочку. При этом тех, кому от 18-19 лет будут призывать по желанию (письменному заявлению).
Всего на службу призовут 13 570 украинцев:
- в Вооруженные силы – 7500;
- в Государственную специальную службу транспорта – 600;
- в Нацгвардию – 4970;
- в Госпогранслужбу – 500.
Больше всего человек планируется призвать в Днепропетровской (1265), Харьковской (953) и Одесской (735) областях. В Киеве должны отправить на службу 547 человек.
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- В июле Госпогранслужба сообщала, что призывников будет тестировать на антитела к коронавирусу.
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