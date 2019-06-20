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20.06.2019, 10:02

В Украине объявили штормовое предупреждение: погода, карта

В Украине объявили штормовое предупреждение: погода, карта - Фото
Фото: pixabay.com

По прогнозам Укргидрометцентра, погода резко ухудшится сегодня на западе

По прогнозам Укргидрометцентра, 20 июня днем в западных областях местами грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По словам синоптика Натальи Диденко, сегодня в Украине жара будет продолжаться.

"Дожди с грозами в четверг пройдут - локально - на западе, севере, местами вдоль Днепра и в Одесской области", - отметила она.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве 20 июня ожидается жара + 30, + 32 градуса, есть вероятность кратковременного дождя с грозой.

"К концу недели жара даже усилится в Украине, только 22 июня в западных областях посвежеет. Грозовые дожди наиболее вероятны в западных областях. С 25-26 июня постепенно жара ослабеет в большинстве областей Украины", - уточнила синоптик.

17 июня 2019 года в Польше в результате урагана без электричества остались тысячи домов.

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Теги: шквалы, Наталья Диденко, погода, штормовое предупреждение, град
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