В Украине потеплеет, дожди и грозы: погода, карта

Фото: pixabay.com

В Украине в ближайшие дни ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Сегодня будет тепло, днем ​​воздух прогреется до + 18, + 24 градусов, в Крыму и Одесской области + 15, + 20 градусов.

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Фото: meteo.gov.ua

В Киеве воскресенье - с периодическими дождями, местами с грозами. Температура воздуха днем ​​+18, + 20 градусов.

"В первой половине следующей недели на западе температура воздуха снизится на несколько градусов", - уточнила Диденко.

Дожди с грозами в течение 13-15 мая пройдут преимущественно в западных и северных областях, а также в Винницкой и Одесской области.