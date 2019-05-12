В Украине потеплеет, дожди и грозы: погода, карта

В Украине в ближайшие дни ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Сегодня будет тепло, днем воздух прогреется до + 18, + 24 градусов, в Крыму и Одесской области + 15, + 20 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
В Киеве воскресенье - с периодическими дождями, местами с грозами. Температура воздуха днем +18, + 20 градусов.
"В первой половине следующей недели на западе температура воздуха снизится на несколько градусов", - уточнила Диденко.
Дожди с грозами в течение 13-15 мая пройдут преимущественно в западных и северных областях, а также в Винницкой и Одесской области.