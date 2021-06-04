В Украине растет темп вакцинации от коронавируса: за сутки привились 50 000 человек

За 3 июня 2021 года в Украине были вакцинированы от коронавируса 50 840 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Первую дозу вакцины получили 46 868 человек, завершили вакцинацию (получили вторую дозу) 3 972 человека.

С начала кампании по вакцинации было сделано 1 265 723 прививки. Вакцинированы 1 123 663 человека, из них первой дозой 1 123 661, завершили вакцинацию 142 062 (два человека получили первую дозу за границей).

Число вакцинированных за сутки растет второй день подряд: 2 июня был вакцинирован 34 481 человек, это на 15 597 прививок больше, чем сутками ранее. За вчера вакцинировали на 16 359 человек больше, чем 2 июня.

Больше всего прививок 3 июня сделали в Киеве – 6787, лидирует столица и по результату за весь период вакцинации – 136 614 прививок.

Таблица по областям:

Вчера, 3 июня, началась запись на вакцинацию для украинцев с оккупированных территорий.

Также вчера в Украину доставили еще 700 000 доз вакцины AstraZeneca.

Денис Юдин

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