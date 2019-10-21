В Украине разрабатывают новую концепцию теробороны - Загороднюк

Андрей Загороднюк (Фото: Минобороны)

Министерство обороны разрабатывает новую концепцию территориальной обороны. Об этом сообщил профильный министр Андрей Загороднюк на встрече с эстонским коллегой Юри Луйко, передает пресс-служба ведомства.

По словам украинского министра, в новой концепции могут использовать эстонский опыт. Загороднюк рассказал, что министры договорились об обмене опытом и информацией.

"В частности, мы заинтересованы в перенятии опыта Эстонии в организации сопротивления, организации территориальной обороны и кибербезопасности, а также организации перехода образования на стандарты НАТО. У наших партнеров есть Балтийский колледж обороны, который интересует нас как модель развития отечественных образовательных учреждений", - пояснил Загороднюк.

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