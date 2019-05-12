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12.05.2019, 18:38

В Украине сегодня стало на 616 матерей-героинь больше

В Украине сегодня стало на 616 матерей-героинь больше - Фото
Фото: пресс-служба президента

Больше всего женщин, получивших звание мать-героиня, в Ровенской области

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Сегодня, 12 мая, по случаю Дня матери, действующий резидент Петр Порошенко присвоил почетное звание мать-героиня 616 украинским женщинам. Об этом говорится в указе на официальном сайте.

"Почетного звания удостоены матери из всех регионов нашего государства и города Киева. Больше всего женщин, получивших награду, в Ровенской области - 137. Второй по количеству матерей-героинь в этом году является Волынская область, где их 76. Третья - Закарпатская область, где представлены к награде 49 женщин", - сказано в сообщении.

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Мать-героиня - государственная награда, ежегодно присваиваемая женщинам, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей. Также почетного звания удостаиваются матери, воспитывающие усыновленных детей.

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Теги: Петр Порошенко, звание, мать-героиня, день матери
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