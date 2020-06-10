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В Украине снижается число тяжелых случаев заболевания коронавирусом - Ляшко

В Украине снижается число тяжелых случаев заболевания коронавирусом - Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)
10.06.2020, 10:36

Виктор Ляшко предупреждает, что расслабляться еще рано - на данный момент в Украине почти 100 человек подключены к аппарату ИВЛ из-за COVID-19

Динамика заболеваемости COVID-19 остается в рамках стратегии сдерживания, выбранной Кабинетом министров для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил сегодня на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Количество новых заболевших не превышает среднее число, определенное правительством, что позволяет ослаблять карантин, рассказал Ляшко.

По его словам, снижается количество госпитализаций, а также количество людей, которые попадают в отделения интенсивной терапии. Это может свидетельствовать о том, что введенные меры работают, считает Ляшко. Также он рассказал о предположениях, что летом вирус может утрачивать агрессивность и вызывать меньше тяжелых последствий для здоровья.

В то же время Ляшко подчеркнул, что случаи госпитализации и необходимости подключения к аппаратам ИВЛ происходят, поэтому терять бдительность рано.

На данный момент, по словам главного санврача, в Украине почти 3200 мест в больницах заняты пациентами с коронавирусом, 98 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

  • За последние сутки в Украине зафиксировали 525 новых больных COVID-19. Умерли 23 пациента - это рекордное суточное число летальных случаев в стране с начала эпидемии коронавируса. 
  • Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине выявили 23 381 заболевшего COVID-19, из них 833 умерли. Одолели недуг 12 769 человек.

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Денис Юдин
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Виктор Ляшко госпитализация коронавирус COVID-19
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