В Украине в пять раз увеличилась заболеваемость пневмонией – Минздрав

По данным Минздрава, растет количество госпитализаций в больницы

В Украине в пять раз увеличилось количество украинцев, заболевших пневмонией за минувшую неделю. Об этом сообщил на онлайн-брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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"У нас существенно увеличилось количество людей с пневмониями, тех, у кого диагностирована пневмония. На минувшей неделе – это 22 400 человек", – подчеркнул Степанов.

Чиновник для сравнения привел данные по новым больным за неделю в июле 2020 года.

"Для понимания, за неделю с 13 по 19 июля у нас было пневмоний 4234 случая", – отметил Степанов.

Он добавил, что постоянно растет количество госпитализаций.

Глава Минздрава напомнил – для того, чтобы остановить распространение коронавирусной болезни необходимо выполнять карантинные ограничения.

7 октября сообщалось что в Луганске отмечается очень много случаев пневмоний, поэтому большинству просто вынуждены отказывать в госпитализации.

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Арина Толина

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