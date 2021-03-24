В Украине за сутки вакцинировали от коронавируса 15 000 человек: таблица по областям
24.03.2021, 10:58
Вакцина CoviShield (Фото: пресс-служба КГГА)
За прошедшие сутки в Украине были привиты от коронавируса 15 097 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Всего с начала вакцинации в Украине привиты 137 026 человек, из них один человек завершил вакцинацию (получил две дозы), остальные получили одну дозу.
Вакцинацию проводят 179 мобильных бригад и 341 пункт прививок.
Больше всего прививок за сутки сделано в Киеве (1330), за весь период вакцинации – в Киевской области (9219).
Данные по областям:
- На 23 марта в красной зоне эпидемиологической опасности находятся Киев, Одесская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Сумская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Киевская области.
- За сутки в Украине выявлены 14 174 новых заболевших коронавирусом.
- С 25 марта во Львовской области вводятся ограничения красной зоны.
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