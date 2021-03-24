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В Украине за сутки вакцинировали от коронавируса 15 000 человек: таблица по областям

24.03.2021, 10:58
В Украине за сутки вакцинировали от коронавируса 15 000 человек: таблица по областям - Фото
Вакцина CoviShield (Фото: пресс-служба КГГА)

За прошедшие сутки в Украине были привиты от коронавируса 15 097 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Всего с начала вакцинации в Украине привиты 137 026 человек, из них один человек завершил вакцинацию (получил две дозы), остальные получили одну дозу.

Вакцинацию проводят 179 мобильных бригад и 341 пункт прививок.

Больше всего прививок за сутки сделано в Киеве (1330), за весь период вакцинации – в Киевской области (9219).

Данные по областям:

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Денис Юдин
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вакцинация вакцина коронавирус COVID-19
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