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В Украине запретили "Не родись красивой" и еще шесть картин с "любителями" оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2021, 18:54
В Украине запретили
Не родись красивой (Скриншот из YouTube)

В Украине в первом полугодии 2021-го запретили к показу и распространению российский сериал "Не родись красивой" и еще шесть картин, снятых в РФ и Украине. Причиной такого решения стали четыре российских артиста из черного списка Минкульта, сообщается на сайте Государственного агентства по вопросам кино.

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В черный список попали:

-сериал "Не родись красивой" (Россия, 2005-2006);

- сериал "Не плачь по мне, Аргентина!" (Россия, 2012-2013);

- сериал "Счастливого пути!" (Россия, 2008);

- фильм "Ищите маму" (Россия, 2012);

- фильм "Одноклассницы" (Россия, 2007);

- фильм "Али-Баба и сорок разбойников" (Украина, 2005);

- сериал "Офицерские жены" (Украина, 2015).

В Госкино сообщают, что данные фильмы и сериалы запрещены к показу из-за участия в них артистов из перечня лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины. Среди них – актриса Юлия Глебова, певец Денис Клявер, актеры Константин Кабанов и Роман Курцын.

Известно, что Курцын незаконно посещал Крым ради участия в съемках российского пропагандистского фильма "Крым" о событиях так называемой крымской весны.

Кабанов "прославился" участием в пропагандистских мероприятиях в оккупированном Крыму. Он выступал на фестивале "Великое русское слово" в Ялте в 2017-м, а на премии российского телеканала RU.TV отличился "лучшим клипом", снятым на оккупированном полуострове.

Глебова нарушала украинскую границу ради посещения оккупированных территорий Донбасса. Российская артистка участвовала в пропагандистских мероприятиях террористов ЛНР и ДНР. Она выступила на "дне шахтера" в оккупированном Луганске в 2017-м и на "дне железнодорожника" в оккупированном Донецке в 2018-м.

Клявер тоже посещал оккупированный Донецк ради участия в концерте ко "дню железнодорожника" в 2018 году.

Читайте также: Российскому актеру из "Улиц разбитых фонарей" запретили въезд в Украину на три года

Оксана Житнюк
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госкино сериал фильм Не родись красивой
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