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Российскому актеру из "Улиц разбитых фонарей" запретили въезд в Украину на три года

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2021, 14:09
Российскому актеру из
Оскар Кучера (Скриншот из YouTube)

Украинские пограничники запретили въезд на три года российскому актеру и телеведущему. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Источник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет об Оскаре Кучере, который известен по сериалам "Улицы разбитых фонарей", "Менты" и "Солдаты".

Сообщается, что Кучера приехал в Украину, имея вид на жительство в нашей стране.

Когда актер покидал Украину рейсом Киев – Варшава, уже после оформления на вылет, пограничники на три года запретили ему въезд. Причиной в ГПСУ называют незаконное посещение оккупированного Крыма.

Также Госпогранслужба планирует обратиться в миграционную службу с просьбой аннулировать Кучере вид на жительство.

Накануне общественный активист Сергей Стерненко сообщал о приезде Кучеры в Украину и напомнил о его незаконных поездках и выступлениях в оккупированном Крыму. Также, по словам Стерненко, Кучера неоднократно высказывал свою пропутинскую позицию.

Тем не менее, Кучеру все же пустили в Украину, и 20 июня он представил в одесской филармонии свой литературно-драматический проект "Я не умею плакать". Также российский актер публиковал в соцсети фотографии из Одессы.

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Оксана Житнюк
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