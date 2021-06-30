Российскому актеру из "Улиц разбитых фонарей" запретили въезд в Украину на три года

Украинские пограничники запретили въезд на три года российскому актеру и телеведущему. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Источник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет об Оскаре Кучере, который известен по сериалам "Улицы разбитых фонарей", "Менты" и "Солдаты".

Сообщается, что Кучера приехал в Украину, имея вид на жительство в нашей стране.

Когда актер покидал Украину рейсом Киев – Варшава, уже после оформления на вылет, пограничники на три года запретили ему въезд. Причиной в ГПСУ называют незаконное посещение оккупированного Крыма.

Также Госпогранслужба планирует обратиться в миграционную службу с просьбой аннулировать Кучере вид на жительство.

Накануне общественный активист Сергей Стерненко сообщал о приезде Кучеры в Украину и напомнил о его незаконных поездках и выступлениях в оккупированном Крыму. Также, по словам Стерненко, Кучера неоднократно высказывал свою пропутинскую позицию.

Тем не менее, Кучеру все же пустили в Украину, и 20 июня он представил в одесской филармонии свой литературно-драматический проект "Я не умею плакать". Также российский актер публиковал в соцсети фотографии из Одессы.

23 июня 2021-го в СБУ заявили, что направили в Минкульт запрос на внесение Вакуленко (Басты) в список лиц, угрожающих нацбезопасности. Однако в Минкульте говорят, что не получали такого запроса.

25 июня Баста выступил в киевском концерт-холле StereoPlaza. Украинские активисты вышли на акцию протеста.

28 июня российский артист Филипп Киркоров, которого на днях внесли в "черный список" Минкульта, а затем убрали из него, заявил, что надеется возобновить выступления в Украине.

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Оксана Житнюк

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