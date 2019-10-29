В Украину идет антициклон: похолодает до -5 градусов - погода

Заморозки (фото - unsplash.com)

Атмосферный фронт пришел в Украину, с 30 октября ожидается значительное похолодание по всей территории страны. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Поскольку фронт - холодный, то за ним распространяется, соответственно, холодный воздух. Теплую погоду постепенно вытеснять с нашей территории антициклон Oldenburgia", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, в течение дня, 29 октября, ожидается +7, +13 градусов, на юго-востоке +12, +15, в Крыму до +17 градусов.

"Небольшие дожди пройдут на западе, севере, иногда в центре и возможны в Донецкой области. На остальной территории - без существенных осадков. Ветер будет с северо-запада, 5-10 м/с", - рассказала синоптик.

В Киеве сегодня существенные осадки не предусматриваются, туман, температура воздуха в течение дня будет не выше +10 градусов.

"В среду, четверг и пятницу в столице за дело возьмется Oldenburgia, вытеснит остатки теплого воздуха: ночью похолодает до 1, -5 градусов, днем ​​до +4,+7 градусов - очень холодно", - предупредила Диденко.

26 октября Диденко предупреждала о похолодании.

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