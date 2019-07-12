В Украину идет потепление: погода, карта

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Сегодня, 12 июля, в Украине немного потеплеет, ожидается + 20, + 26 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Самыми теплыми будут Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области. Дожди 12 июля наиболее вероятны на западе, севере, а также в Винницкой, Одесской и Луганской областях", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве - локальные дожди, немного потеплеет, днем ​​ожидается около +23 градусов.

"Выходные будут теплее, но все равно остается вероятность дождей", - уточнила синоптик.

Средняя температура июня в столице составила +23,6 градусов, что на 5,4 градусов выше климатической нормы.

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