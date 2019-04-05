В Украину идет тепло: какой будет погода - карта

Фото: unsplash.com

Пятница, 5 апреля, в Украине будет солнечной и теплой. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"На западе юго-восточный ветер усилится до 15-18 м/с. На Волыни и Ровенщине, а вечером и в Житомирской области есть вероятность локальных дождей", - отметила Диденко.

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Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, температура воздуха днем прогреется до + 10, + 15 градусов.

"Немного холоднее будет в Сумской и Харьковской + 8, + 12 градусов", - добавила синоптик.

В Киеве 5 апреля – солнечно, днем ​​10 + 12 градусов.

"В субботу-воскресенье в Украине потеплеет еще на несколько градусов, будет преобладать солнечная погода, лишь на Благовещение в западных областях, а вечером и на севере возможны дожди", - уточнила Диденко.

2 апреля сообщалось, что в Украину идет антициклон Jana.