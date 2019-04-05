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05.04.2019, 08:36

В Украину идет тепло: какой будет погода - карта

В Украину идет тепло: какой будет погода - карта - Фото
Фото: unsplash.com

По прогнозам Укридрометцентра, 6-7 апреля будет преимущественно без осадков

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Пятница, 5 апреля, в Украине будет солнечной и теплой. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"На западе юго-восточный ветер усилится до 15-18 м/с. На Волыни и Ровенщине, а вечером и в Житомирской области есть вероятность локальных дождей", - отметила Диденко.

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Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, температура воздуха днем прогреется до + 10, + 15 градусов.

"Немного холоднее будет в Сумской и Харьковской + 8, + 12 градусов", - добавила синоптик.

В Киеве 5 апреля – солнечно, днем ​​10 + 12 градусов.

"В субботу-воскресенье в Украине потеплеет еще на несколько градусов, будет преобладать солнечная погода, лишь на Благовещение в западных областях, а вечером и на севере возможны дожди", - уточнила Диденко.

2 апреля сообщалось, что в Украину идет антициклон Jana.

 

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Теги: Наталья Диденко, погода, выходные
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