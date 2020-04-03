В Украину за сутки вернулись 7200 граждан - Госпогранслужба

За минувшие сутки в Украину вернулись почти 7200 граждан. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
За сутки пограничники совершили более 13 500 контрольных операций.
Утром в пунктах пропуска очередей нет. За прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыли более 3 000 человек.
Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать
В течение суток из Украины выехали более 4700, в том числе почти 2200 иностранцев.
За сутки пограничники провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья у более 8 700 человек, которые направлялись в Украину.
По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено. Оформлялись информативные соглашения о самоизоляции.
Читайте также: Новый глава Минздрава выступает за усиление карантина