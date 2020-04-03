В Украину за сутки вернулись 7200 граждан - Госпогранслужба

Фото: dpsu.gov.ua

За минувшие сутки в Украину вернулись почти 7200 граждан. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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За сутки пограничники совершили более 13 500 контрольных операций.

Утром в пунктах пропуска очередей нет. За прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыли более 3 000 человек.

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В течение суток из Украины выехали более 4700, в том числе почти 2200 иностранцев.

За сутки пограничники провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья у более 8 700 человек, которые направлялись в Украину.

По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено. Оформлялись информативные соглашения о самоизоляции.

17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации.

до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации. 31 марта сообщалось, что в Украину после закрытия границ из-за коронавируса COVID-19 хотят вернуться 11 015 граждан.

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