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В Украину за сутки вернулись 7200 граждан - Госпогранслужба

В Украину за сутки вернулись 7200 граждан - Госпогранслужба - Фото
Фото: dpsu.gov.ua
03.04.2020, 11:41

По данным Госпогранслужбы, в течение суток из Украины выехали более 4700 человек

За минувшие сутки в Украину вернулись почти 7200  граждан. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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За сутки пограничники совершили более 13 500 контрольных операций.

Утром в пунктах пропуска очередей нет. За прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыли более 3 000 человек.

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В течение суток из Украины выехали более 4700, в том числе почти 2200 иностранцев.

За сутки пограничники провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья у более 8 700  человек, которые направлялись в Украину.

По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено. Оформлялись информативные соглашения о самоизоляции.

  • 17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений.
  • 25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации. 
  • 31 марта сообщалось, что в Украину после закрытия границ из-за коронавируса COVID-19 хотят вернуться  11 015 граждан. 

Читайте также: Новый глава Минздрава выступает за усиление карантина

Арина Толина
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