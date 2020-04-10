В западных областях могут ввести комендантский час - МВД

В пяти западных областях на выходных могут ввести комендантский час. Полный перечень областей в МВД обещают обнародовать завтра. Об этом в эфире hromadske сообщил советник министра внутренних дел Украины Юрий Тандит.
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По его словам, сейчас ввести комендантский час предложили Закарпатью, частично Львовской, Волынской, Тернопольской и Черновицкой областям. Полный перечень областей в МВД обещают обнародовать позже. Советник также отметил, что "ситуация меняется".
Тандит отметил, что правоохранители за нарушение ограничений будут сначала предупреждать людей. Штрафовать будут только при многократных нарушениях.
Уже второй день в Украине СМИ и представители местного самоуправления сообщают о возможном введении в западных областях комендантского часа. До сих пор никто из представителей центральной или местных властей не предоставил точную официальную информацию по этому поводу. Между тем комендантский час планируют ввести уже с завтрашнего дня.