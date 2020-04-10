В западных областях могут ввести комендантский час - МВД

Патрулирование парков во время карантина (Фото: пресс-служба Нацгвардии)

В пяти западных областях на выходных могут ввести комендантский час. Полный перечень областей в МВД обещают обнародовать завтра. Об этом в эфире hromadske сообщил советник министра внутренних дел Украины Юрий Тандит.

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По его словам, сейчас ввести комендантский час предложили Закарпатью, частично Львовской, Волынской, Тернопольской и Черновицкой областям. Полный перечень областей в МВД обещают обнародовать позже. Советник также отметил, что "ситуация меняется".

Тандит отметил, что правоохранители за нарушение ограничений будут сначала предупреждать людей. Штрафовать будут только при многократных нарушениях.

Уже второй день в Украине СМИ и представители местного самоуправления сообщают о возможном введении в западных областях комендантского часа. До сих пор никто из представителей центральной или местных властей не предоставил точную официальную информацию по этому поводу. Между тем комендантский час планируют ввести уже с завтрашнего дня.

Вчера мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив после совещания с премьер-министром заявил, что во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях в выходные дни будут введены чрезвычайные меры из-за пандемии коронавируса. Возможно введение комендантского часа.

В тот же день в Черновицкой ОГА сообщили, что в области 11 и 12 апреля не будут работать ни продуктовые магазины, ни АЗС.

не будут работать Сегодня Киевская областная госадминистрация рекомендовала органам местного самоуправления области ограничить передвижение людей в выходные дни и на Пасху. Никаких подробностей в ОГА не сообщили.

В Волынской ОГА сегодня сообщили , что, начиная с 11 апреля в области вводится режим максимального ограничения передвижения. В частности, с 13:00 субботы до 06:00 понедельника жителей Волыни попросили не выходить из дома, приобретя необходимые продукты и лекарства заранее.