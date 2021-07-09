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Вакцинация CoronaVac дает возможность получить международное свидетельство – Ляшко

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2021, 18:35
Вакцинация CoronaVac дает возможность получить международное свидетельство – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Фото: STR/ЕРА)

Люди, которые прошли полный курс прививок вакциной CoronaVac, смогут получить международное свидетельство о вакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает пресс-служба МОЗ.

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По словам министра, вакцинированные препаратом CoronaVac имеют возможность получить международное свидетельство о вакцинации у своего семейного врача.

Ляшко отметил, что этот документ соответствует международным медико-санитарным нормам.

Министр призвал украинцев вакцинироваться и отметил, что политики и дипломаты делают все возможное, чтобы граждане, привитые вакциной CoronaVac, могли путешествовать по миру.

Сейчас МИД в сотрудничестве с Минздравом и Минцифрой проводят переговоры со странами о взаимном признании международных документов об иммунизации от COVID-19.

СПРАВКА. CoronaVac – вакцина, созданная по традиционной методике; она содержит инактивированные (убитые) цельные вирусные частички SARS-CoV-2, что дает возможность иммунитету ознакомиться с различными его антигенами, а не только c S-белком, как в мРНК- и векторных вакцинах. Используется в КНР, Чили, Боливии, Мексике, Турции, Индонезии, Бразилии и Украине.
  • Европейское агентство лекарственных средств на 8 июля признало четыре вакцины: Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (Oxford-AstraZeneca), а также однодозную от Johnson&Johnson (Janssen).
  • На рассмотрении у ЕМА еще четыре: CoronaVac (Sinovac), NVX-CoV2373 (Novavax), CVnCoV (CureVac) и Sputnik V.
  • Франция против одобрения в Европе вакцин китайского и российского производства.
  • 8 июля сообщалось, что украинцы, получившие две дозы вакцины от коронавируса CoronaVac, имеют возможность посетить 10 стран. 

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Наталия Медведева
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Виктор Ляшко вакцинация коронавирус CoronaVac сертификат вакцинации
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