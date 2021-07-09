Вакцинация CoronaVac дает возможность получить международное свидетельство – Ляшко
Люди, которые прошли полный курс прививок вакциной CoronaVac, смогут получить международное свидетельство о вакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает пресс-служба МОЗ.
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По словам министра, вакцинированные препаратом CoronaVac имеют возможность получить международное свидетельство о вакцинации у своего семейного врача.
Ляшко отметил, что этот документ соответствует международным медико-санитарным нормам.
Министр призвал украинцев вакцинироваться и отметил, что политики и дипломаты делают все возможное, чтобы граждане, привитые вакциной CoronaVac, могли путешествовать по миру.
Сейчас МИД в сотрудничестве с Минздравом и Минцифрой проводят переговоры со странами о взаимном признании международных документов об иммунизации от COVID-19.
- Европейское агентство лекарственных средств на 8 июля признало четыре вакцины: Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (Oxford-AstraZeneca), а также однодозную от Johnson&Johnson (Janssen).
- На рассмотрении у ЕМА еще четыре: CoronaVac (Sinovac), NVX-CoV2373 (Novavax), CVnCoV (CureVac) и Sputnik V.
- Франция против одобрения в Европе вакцин китайского и российского производства.
- 8 июля сообщалось, что украинцы, получившие две дозы вакцины от коронавируса CoronaVac, имеют возможность посетить 10 стран.
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