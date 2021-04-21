Вероятность заболеть COVID-19 остается даже в случае высокого уровня антител – МОЗ

Вероятность заболеть COVID-19 сохраняется даже в случае высокого уровня антител к коронавирусу. Об этом заявила инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская, сообщает Telegram-канал Минздрава Коронавирус-инфо.

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Она отметила, что явное клиническое заболевание COVID-19 возникает не у всех заразившихся. Некоторые чувствуют только легкое недомогание, например, насморк. Однако в дальнейшем оказывается, что у них уровень антител к COVID-19 достаточно высок, говорит врач.

"Если человек иммунный, то вероятность заболеть все равно остается, но тяжелое течение развиться не должно. Впрочем, будущей осенью ситуация может существенно измениться", – говорит Голубовская.

Она отмечает, что ранее медицинское сообщество считало, что третья волна COVID-19, по аналогии с эпидемией "испанки", будет легче, чем две предыдущие. Но вирус получил клинически значимые мутации, говорит Голубовская, поэтому прогнозировать дальнейший ход пандемии COVID-19 крайне трудно.

Как утверждает Всемирная организация здравоохранения, уровень защитных антител может сильно отличаться у людей. Пока только изучается, как долго сохраняется защита антител. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, были зафиксированы случаи реинфекций.

Повторные случаи заболевания COVID-19 ученые связывают с изменениями возбудителя, а также с особенностями иммунной системы человека, подвергающегося риску заражения.

Датские ученые проанализировали свою национальную базу ПЦР-тестов, в которой была информация о 4 миллионах пациентов и почти 11000000 выполненных тестов на корорнавирус. В целом для переболевших природный иммунитет в течение шести месяцев защищал от нового эпизода заболевания на 80%. Однако, если учитывать только людей в возрасте 65 лет и старше – защита составлял 47%. Вероятность повторно заболеть через 3-6 месяцев была такой же, как в случае, когда после первого эпизода прошло более семи месяцев.

Вадим Ребрина

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