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Весна пришла. Синоптики рассказали, какой будет погода: карта

Весна пришла. Синоптики рассказали, какой будет погода: карта - Фото
Фото: depositphotos.com
01.03.2020, 11:35

По прогнозам Укргидрометцентра, на большинстве территории страны сохранится сухая погода в первый день весны

Сегодня, 1 марта, в большинстве областей ожидается сильный, южный ветер. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Осадки, дождь и местами мокрый снег, возможны только в западных областях.

Диденко уточнила, что значительная часть территории Украины будет принадлежать сухой погоде.

Карта погоды на 1 марта: фото

Фото: meteo.gov.ua

Температура воздуха в течение дня в воскресенье предполагается в пределах + 6, + 12 градусов.

В Киеве март начнется сухой, ветреной и сравнительно теплой погодой, воздух прогреется до + 7 + 9 градусов.

  • 24 февраля сообщалось, что циклон Юлия принесет в Украину осадки с штормовым ветром.

Читайте также: Прогноз погоды в Украине на март: будет теплее, чем обычно

Арина Толина
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Наталья Диденко погода карта 1 марта
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