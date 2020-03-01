Весна пришла. Синоптики рассказали, какой будет погода: карта

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Сегодня, 1 марта, в большинстве областей ожидается сильный, южный ветер. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Осадки, дождь и местами мокрый снег, возможны только в западных областях.

Диденко уточнила, что значительная часть территории Украины будет принадлежать сухой погоде.

Фото: meteo.gov.ua

Температура воздуха в течение дня в воскресенье предполагается в пределах + 6, + 12 градусов.

В Киеве март начнется сухой, ветреной и сравнительно теплой погодой, воздух прогреется до + 7 + 9 градусов.

24 февраля сообщалось , что циклон Юлия принесет в Украину осадки с штормовым ветром.

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