Весна пришла. Синоптики рассказали, какой будет погода: карта

Сегодня, 1 марта, в большинстве областей ожидается сильный, южный ветер. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Осадки, дождь и местами мокрый снег, возможны только в западных областях.
Диденко уточнила, что значительная часть территории Украины будет принадлежать сухой погоде.
Температура воздуха в течение дня в воскресенье предполагается в пределах + 6, + 12 градусов.
В Киеве март начнется сухой, ветреной и сравнительно теплой погодой, воздух прогреется до + 7 + 9 градусов.
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