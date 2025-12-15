Визит Зеленского в Берлин. Тысячи полицейских следят за безопасностью – уровень опасности нулевой

Охрана в Берлине (Фото: EPA/HANNIBAL HANSCHKE)

В Берлине задействовали 3600 полицейских со всей Германии для обеспечения безопасности во время визита президента Владимира Зеленского и представителей других стран. Об этом сообщила начальник полиции Берлина Барбара Слоуик Мейзель, передает ntv-de.

Помимо украинского президента, есть необходимость в сопровождении еще 13 делегаций. Однако, по словам начальника полиции, в городе "уровень угрозы 0", то есть выше уровня безопасности 1 для высокопоставленных государственных гостей.

Меры безопасности включают перекрытие улиц и районов в правительственном квартале и вокруг отелей, размещение снайперов из специальных полицейских подразделений, собак-ищеек на улицах и полицейских катеров на реке Шпрее.

Пресс-секретарь полиции Флориан Нат объявил о "кратковременном перекрытии дорог" и попросил отнестись с пониманием к масштабным сбоям в движении транспорта. Пешеходы у Рейхстага и Бранденбургских ворот иногда не могли пройти, поскольку полиция оцепила эту территорию, передает WELT. Изменены маршруты движения некоторого общественного транспорта.

Зеленский приехал в Берлин (Фото: EPA/CLEMENS BILAN)