Візит Зеленського до Берліна. Тисячі поліціянтів стежать за безпекою – рівень небезпеки нульовий
У Берліні залучили 3600 поліціянтів з усієї Німеччини для забезпечення безпеки під час візиту президента Володимира Зеленського і представників інших країн. Про це повідомила начальниця поліції Берліна Барбара Слоуїк Мейзель, передає ntv-de.
Крім українського президента є необхідність у супроводі ще 13 делегацій. Однак, за словами начальника поліції, у місті "рівень загрози 0", тобто вищий за рівень безпеки 1 для високопоставлених державних гостей.
Заходи безпеки включають перекриття вулиць і районів в урядовому кварталі та навколо готелів, розміщення снайперів зі спеціальних поліцейських підрозділів, собак-шукачів на вулицях і поліцейських катерів на річці Шпрее.
Прессекретар поліції Флоріан Нат оголосив про "короткочасне перекриття доріг" і попросив поставитися з розумінням до масштабних збоїв у русі транспорту. Пішоходи біля Рейхстагу і Бранденбурзьких воріт іноді не могли пройти, оскільки поліція оточила цю територію, передає WELT. Змінено маршрути руху деякого громадського транспорту.
- 14 грудня переговори України та США у Берліні тривали понад п'ять годин. 15 грудня буде продовження діалогу про мир.
- Перед цим Зеленський заявив, що наприкінці мирного плану США передбачено припинення вогню у війні РФ проти України.
