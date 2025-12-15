Візит Зеленського до Берліна. Тисячі поліціянтів стежать за безпекою – рівень небезпеки нульовий

Охорона в Берліні (Фото: EPA/HANNIBAL HANSCHKE)

У Берліні залучили 3600 поліціянтів з усієї Німеччини для забезпечення безпеки під час візиту президента Володимира Зеленського і представників інших країн. Про це повідомила начальниця поліції Берліна Барбара Слоуїк Мейзель, передає ntv-de.

Крім українського президента є необхідність у супроводі ще 13 делегацій. Однак, за словами начальника поліції, у місті "рівень загрози 0", тобто вищий за рівень безпеки 1 для високопоставлених державних гостей.

Заходи безпеки включають перекриття вулиць і районів в урядовому кварталі та навколо готелів, розміщення снайперів зі спеціальних поліцейських підрозділів, собак-шукачів на вулицях і поліцейських катерів на річці Шпрее.

Прессекретар поліції Флоріан Нат оголосив про "короткочасне перекриття доріг" і попросив поставитися з розумінням до масштабних збоїв у русі транспорту. Пішоходи біля Рейхстагу і Бранденбурзьких воріт іноді не могли пройти, оскільки поліція оточила цю територію, передає WELT. Змінено маршрути руху деякого громадського транспорту.

Зеленський приїхав до Берліна (Фото: EPA/CLEMENS BILAN)