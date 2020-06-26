ВНО. В Минобразования объяснили, сколько школьников не допустили с температурой

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В Украине к сдаче внешнего независимого оценивания по математике не допустили 83 детей, 30 из которых имели повышенную температуру и признаки ОРВИ. Об этом в эфире Громадського радио заявила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.

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"83 ребенка вообще не были допущены к ВНО, но только 30 из них из-за повышенной температуры и признаки ОРВИ. Остальные (53 абитуриента, - ред.) просто опоздали или забыли документы", - отметила Мандзий.

По информации министерства, в пункты тестирования не удалось довезти одного абитуриента в город Рогатин и шесть детей в Верховинском районе. Дети в Черновицкой области, Закарпатской, Львовской и других областях, пострадавших он наводнения, добрались до пунктов тестирования.

Основная сессия внешнего независимого оценивания в Украине стартовала 25 июня и продлится до 17 июля, дополнительная – с 23 июля по 11 августа.

22 июня президент Владимир Зеленский подписал закон, по которому выпускники школ в 2020 году освобождаются от обязательной аттестации, но ВНО останется обязательным для поступления в вузы.

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