ВНО. В Минобразования объяснили, сколько школьников не допустили с температурой

В Украине к сдаче внешнего независимого оценивания по математике не допустили 83 детей, 30 из которых имели повышенную температуру и признаки ОРВИ. Об этом в эфире Громадського радио заявила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.
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"83 ребенка вообще не были допущены к ВНО, но только 30 из них из-за повышенной температуры и признаки ОРВИ. Остальные (53 абитуриента, - ред.) просто опоздали или забыли документы", - отметила Мандзий.
По информации министерства, в пункты тестирования не удалось довезти одного абитуриента в город Рогатин и шесть детей в Верховинском районе. Дети в Черновицкой области, Закарпатской, Львовской и других областях, пострадавших он наводнения, добрались до пунктов тестирования.
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