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Во Львове усиленный карантин продлили до 4 мая, но с послаблениями

16.04.2021, 19:39
Во Львове усиленный карантин продлили до 4 мая, но с послаблениями - Фото
Львов (скриншот из видео ICTV)

Во Львове местная комиссия по ТЭБ и ЧС продлила усиленный карантин с небольшими послаблениями до 4 мая. Об этом в Facebook сообщил мэр города Андрей Садовый.

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При этом с понедельника, 19 апреля, за парты возвращаются ученики 1-4 классов; с 19 апреля непродовольственные рынки могут возобновить работу по отдельному протоколу; также начинают работу летние площадки и террасы заведений общественного питания.

Он подчеркнул, что все послабления должны сопровождаться строгим соблюдением всех карантинных требований. "Нарушителей закроем в тот же день", – написал Садовый.

"Сегодня городские больницы загружены на 63%. Я прошу понять, что эти меры не являются зеленым светом и завершением карантина. Мне очень тревожно каждое утро открывать статистику госпитализаций, потому что она до сих пор остается неутешительной", – написал Садовый.

Вадим Ребрина
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Львов андрей садовый карантин коронавирус
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