Во Львове усиленный карантин продлили до 4 мая, но с послаблениями

Во Львове местная комиссия по ТЭБ и ЧС продлила усиленный карантин с небольшими послаблениями до 4 мая. Об этом в Facebook сообщил мэр города Андрей Садовый.

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При этом с понедельника, 19 апреля, за парты возвращаются ученики 1-4 классов; с 19 апреля непродовольственные рынки могут возобновить работу по отдельному протоколу; также начинают работу летние площадки и террасы заведений общественного питания.

Он подчеркнул, что все послабления должны сопровождаться строгим соблюдением всех карантинных требований. "Нарушителей закроем в тот же день", – написал Садовый.

"Сегодня городские больницы загружены на 63%. Я прошу понять, что эти меры не являются зеленым светом и завершением карантина. Мне очень тревожно каждое утро открывать статистику госпитализаций, потому что она до сих пор остается неутешительной", – написал Садовый.

С 19 марта во Львове действует усиленный карантин.

В Киеве, где также действует усиленный карантин, сегодня закрыли два ресторана "Хлебный" за нарушения карантинных ограничений.

Вадим Ребрина

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