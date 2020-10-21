Во всех областях Украины наблюдается широкое распространение COVID-19: показатели регионов
Ни одна из областей Украины не соответствует всем показателям Минздрава по ситуации с коронавирусом
Третий день подряд во всех регионах Украины заболеваемость за 14 дней превышает установленное Министерством здравоохранения значение. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Минздрава.
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На 20 октября во всех областях проводилось достаточное количество тестов на коронавирус.
Высокая загруженность больниц для пациентов с коронавирусом – более 50% в течение последних пяти дней – наблюдается в Киеве и большинстве областей, кроме Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Тернопольской и Херсонской. Также более пяти дней подряд этот показатель превышен в целом по Украине, сейчас он составляет 66,2% (днем ранее – 68,4%).
Заболеваемость коронавирусом за две недели на 100 000 человек превышает установленный Минздравом уровень (40) во всех областях. Самая высокая заболеваемость – в Сумской (340,9), Харьковской (307,1) и Хмельницкой (326,8) областях. Самая низкая – в Кировоградской области, 51,9. В целом по Украине – 200,8 (днем ранее – 195,7).
Показатели по регионам:
- 13 октября Кабмин продлил адаптивный карантин до конца года.
- С 17 октября в красной карантинной зоне находятся восемь областных центров Украины.
- Вчера, 20 октября, в Украине выявили 6719 новых заболевших COVID-19, это наибольшее число с начала эпидемии.
- Больше всего новых заболевших коронавирусом – в Киеве и Харьковской области.
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