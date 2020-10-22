Во всех областях Украины наблюдается высокая заболеваемость коронавирусом – Минздрав

Ни одна из областей Украины не соответствует всем показателям Минздрава по ситуации с коронавирусом

Четвертый день подряд во всех регионах Украины заболеваемость за 14 дней превышает установленное Министерством здравоохранения значение. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Минздрава.

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На 21 октября во всех областях проводилось достаточное количество тестов на коронавирус.

Высокая загруженность больниц для пациентов с коронавирусом – более 50% в течение последних пяти дней – наблюдается в Киеве и большинстве областей, кроме Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Тернопольской и Херсонской. Также более пяти дней подряд этот показатель превышен в целом по Украине, сейчас он составляет 63,2% (днем ранее – 66,2%).

Заболеваемость коронавирусом за две недели на 100 000 человек превышает установленный Минздравом уровень (40) во всех областях. Самая высокая заболеваемость – в Сумской (332,4), Харьковской (309,0), Хмельницкой (336,6) и Черновицкой (311,8) областях. Самая низкая – в Кировоградской области, 59,5. В целом по Украине – 205,2 (днем ранее – 200,8).

Показатели по регионам:

13 октября Кабмин продлил адаптивный карантин до конца года.

С 17 октября в красной карантинной зоне находятся восемь областных центров Украины.

Вчера, 20 октября, в Украине выявили 7053 новых заболевших COVID-19, это наибольшее число с начала эпидемии.

Больше всего новых заболевших коронавирусом – в Киеве, Харьковской и Одесской областях.

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Денис Юдин

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