Возобновлять международные поездки пока небезопасно – ВОЗ

Несмотря на прогресс в борьбе с пандемией коронавируса, возобновлять международные поездки пока небезопасно. Об этом сказал глава Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге, передает ANSA.

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Как отметил Клюге, возобновлять международные поездки пока небезопасно, поскольку прогресс в борьбе с пандемией коронавируса все еще хрупкий.

"Сейчас, перед лицом сохраняющейся угрозы и новой неопределенности, мы должны продолжать проявлять осторожность и пересмотреть планы по международным поездкам или отказаться от них", – сказал Клюге.

Он добавил, что все одобренные ВОЗ вакцины против COVID-19 эффективны против известных вариантов коронавируса, включая индийский.

19 мая в Евросоюзе договорились об открытии границ для путешественников из третьих стран, полностью вакцинированных от коронавируса.

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Наталия Медведева

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