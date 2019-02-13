Всемирный день радио: что нужно знать

Сегодня, 13 февраля, отмечают всемирный день радио.
Его впервые стали праздновать в 2012 году, после того, как решение о его проведении ЮНЕСКО приняла в 2011 году.
Дата проведения праздника была выбрана неслучайно, поскольку именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир "Радио ООН".
Одни из организаторов праздника отмечали, что всемирный день радио должен влиять на укрепление сотрудничества, способствовать развитию международных СМИ и местных радиостанций в расширении доступа к информации.
В 2019 году тема праздника - "Диалог, терпимость и мир".
13 февраля отмечают Международный день презерватива.